Дельфинарий Соболева, кризис мужского футбола и розыгрыш мерча — новый выпуск «Наш Чемп»

«Всё плохо», — с таких слов автор «Чемпа» Евгений Марков и востоковед Николай Семаков начали новый выпуск подкаста про РПЛ. И вырулили на грустнейшее дерби, сложный вопрос судейства и непонятных народу красных карточек, симуляции (Соболева и не только) и кризис ЦСКА.



А вообще, подкаст получился позитивным: ведь в нашей жизни есть брутальные и фартовые «Химки», моднейшее молодое «Динамо», даже в переменах ЦСКА и «Спартака», а также «Зените», который нельзя называть, мы можем найти счастье. Как и в новом розыгрыше футбольных призов и подведении итогов конкурса 14-го выпуска «Наш Чемп».

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Пусть эти таймкоды вам просто помогут:

0:00 — ЦСКА — очень плохо;

9:23 — Отставка Гончаренко — очень странно;

11:46 — Дерби — не очень;

14:37 — Про симуляцию Соболева и красную Ахметова;

26:08 — Весёлое «Динамо» проиграло не из-за судейства;

35:32 — Ждём «Зенит» — «Локомотив»;

40:50 — Первая победа Гончаренко и трансферный поток из ЦСКА;

44:24 — Итоги конкурса из 14-го выпуска;

46:43 — КОНКУРС!