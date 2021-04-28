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Даниил Фомин рассказал о плюсах и минусах профессии футболиста

Даниил Фомин рассказал о плюсах и минусах профессии футболиста
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о плюсах и минусах профессии футболиста.

«Моя профессия – футболист. Что в этом кайфового? Занимаешься любимым делом и получаешь хорошую зарплату.

Минусы – это частые разъезды, постоянные сборы. К примеру, Скопинцев, чтобы восстановиться к чемпионату, во время выходных оставался на сборах в Турции и не летал домой, как остальные. А у него дочка растёт, и он семью не видел два месяца», — сказал Фомин в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.

«Динамо» в 26 матчах набрало 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» – «Химки» прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Химок» — 1:0.

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Прочитал всего Ремарка и слушает «Кино», а ему всего 24.
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