Фомин: прочитал всего Ремарка. У него интересный язык – все герои страдают и пьют

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о любви к чтению произведений Ремарка.
«Никогда не считал количество прочитанных книг. Думаю, в месяц парочка набирается. Взял себе «Отель» Артура Хейли и «Коллекционера» Джона Фаулза. Сейчас в номере лежат. У Хейли ещё есть интересные произведения «Аэропорт» и «Клиника: анатомия жизни». Только бумажные читаю. В электронном виде не могу.
Я прочитал всего Ремарка, всё верно. В 17 лет я прочитал «Трёх товарищей». Понравилось – стал читать другие произведения. Самое-самое – «Ночь в Лиссабоне». Сюжет спойлерить не буду – обязательно прочитайте. Это совсем небольшой роман. У Ремарка интересный язык – все герои страдают и пьют. Драйзер нравится, особенно «Трилогия желания». Крутое произведение.
Если эту книгу посоветовал отец – обсуждаю с ним. В остальном ни с кем не разговариваю об этом. Здесь всё индивидуально, как с фильмами. Я, например, не смотрю ужасы. Меня не прикалывает, а кто-то фанатеет. Так же и тут: кому-то Ремарк нравится, а кому-то нет», — сказал Фомин в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.
- 28 апреля 2021
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