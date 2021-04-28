Лучано Спаллетти запросил у «Наполи» € 4 млн за сезон. Клуб предлагает € 2,5 млн

Стали известны финансовые запросы бывшего главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти в преддверии потенциального назначения в «Наполи».



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист запросил у неаполитанцев зарплату в размере € 4 млн за сезон. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис в настоящее время предлагает ему меньше — € 2,5 млн.



«Наполи» примет окончательное решение о приглашении Лучано в конце сезона. Руководство ценит опыт тренера и видит в нём идеального кандидата, чтобы помочь команде сделать следующий шаг.



Спаллетти не тренировал с 2019 года, когда был отправлен в отставку с поста наставника «Интера». В России он известен по работе в «Зените». Также специалист в ходе своей карьеры возглавлял «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи» и другие команды.

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