«Эвертон» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» и сборной Турции Мерих Демирал в летнее трансферное может сменить клубную прописку.



Как сообщает Calciomercato, «Эвертон» уже давно следит за 23-летним турком и в ближайшее время собирается предложить туринцам € 25-30 млн за Демирала. Источник не сообщает о желании самого футболиста покидать «Ювентус», однако «старая синьора» может пойти на продажу Мериха в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.



В нынешнем сезоне 23-летний защитник сыграл в 14 матчах Серии А и отметился одной голевой передачей. Мерих Демирал перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло» за € 18 млн. Его контракт с туринцами действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Демирала в € 30 млн.

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