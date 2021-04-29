Маркиньос прокомментировал поражение в матче с «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ

26-летний бразильский защитник французского «Пари-Сен Жермен» Маркиньос, открывший счёт в первой полуфинальной игре с английским «Манчестер Сити» (1:2), прокомментировал результат встречи.
«Надо проанализировать игру, чтобы понять, где возникли трудности. У «ПСЖ» случались проблемы в других матчах, но мы всегда находили решение. На этом уровне мелочи многое решают. Мы должны мыслить позитивно и сыграть ответный матч как можно лучше.
Во втором тайме мы играли слишком далеко от чужих ворот. У нас не получалось продвигаться вперёд. «Сити» действовал агрессивнее. Мы должны сыграть стабильнее в ответной встрече. Впереди ещё 90 минут борьбы.
Если не будем верить в успех, то не стоит даже ехать на ответный матч. Мы должны быть воинами в психологическом плане. Только тогда у нас появится возможность пройти дальше. Мы не должны сомневаться. Надо поработать над собой и улучшить слабые стороны. Мы должны перевернуть ход противостояния», — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.
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