Главный тренер «Порту» Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра, сообщает A. Bola со ссылкой на дисциплинарный совет Португальской федерации футбола.

Инцидент произошёл в матче 29-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (1:1). Сообщается, после матча тренер сказал судье следующую фразу: «Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор».

Помимо дисквалификации Консейсау придется заплатить € 10,2 тыс. в качестве штрафа.

На данный момент «Порту» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, записав в свой актив 67 очков. От лидирующего «Спортинга» команда отстает на 6 очков. В следующем туре «Порту» встретится с «Фамаликаном».