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Главный тренер «Порту» Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра

Главный тренер «Порту» Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау дисквалифицирован на 21 день за оскорбления арбитра, сообщает A. Bola со ссылкой на дисциплинарный совет Португальской федерации футбола.

Инцидент произошёл в матче 29-го тура чемпионата Португалии с «Морейренсе» (1:1). Сообщается, после матча тренер сказал судье следующую фразу: «Ты слабый и плохой человек, ты украл у нас два чемпионства. Ты вор».

Помимо дисквалификации Консейсау придется заплатить € 10,2 тыс. в качестве штрафа.

На данный момент «Порту» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии, записав в свой актив 67 очков. От лидирующего «Спортинга» команда отстает на 6 очков. В следующем туре «Порту» встретится с «Фамаликаном».

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