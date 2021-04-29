«Один процент шансов, 99 — веры». Неймар выложил пост после поражения от «Манчестер Сити»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).



«Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в свою команду, верю, что мы можем выступить лучше, чем в этом матче. Вперёд, «Париж»! Один процент шансов, 99 — веры», — написал Неймар.



Матч состоялся накануне, 28 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря голу защитника Маркиньоса, однако впоследствии английской команде удалось перевернуть ход встречи. На 64-й минуте счёт сравнял полузащитник Кевин Де Брёйне, а спустя 7 минут нападающий Рияд Марез забил со штрафного удара. Концовку матча «Сити» провёл в большинстве — красную карточку получил хавбек парижан Идрисса Гейе.



Ответный матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

Осторожность Гвардиолы чуть не испортила «Сити» игру. Всё изменила ошибка Наваса Матч, в котором каждая из команд показала свои недостатки.