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«Один процент шансов, 99 — веры». Неймар выложил пост после поражения от «Манчестер Сити»

«Один процент шансов, 99 — веры». Неймар выложил пост после поражения от «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в свою команду, верю, что мы можем выступить лучше, чем в этом матче. Вперёд, «Париж»! Один процент шансов, 99 — веры», — написал Неймар.

Матч состоялся накануне, 28 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Хозяева вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря голу защитника Маркиньоса, однако впоследствии английской команде удалось перевернуть ход встречи. На 64-й минуте счёт сравнял полузащитник Кевин Де Брёйне, а спустя 7 минут нападающий Рияд Марез забил со штрафного удара. Концовку матча «Сити» провёл в большинстве — красную карточку получил хавбек парижан Идрисса Гейе.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере 4 мая. Начало — в 22:00 мск.

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