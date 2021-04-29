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«Трабзонспор» проявляет интерес к Жервиньо

«Трабзонспор» проявляет интерес к Жервиньо
Футбол / Италия 0

Турецкий клуб «Трабзонспор» проявляет интерес к 33-летнему нападающему «Пармы» Жервиньо, сообщает журналист Никола Скира. По информации источника, команда предлагает форварду контракт до конца сезона-2022/2023 с зарплатой в € 2 млн.

В нынешнем сезоне форвард провёл 23 матча в Серии А, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Контракт Жервиньо с «Пармой» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.

Ранее футболист выступал за китайский «Хэбэй Чайна Фортун», итальянскую «Рому», английский «Арсенал», французские «Лилль» и «Ле-Ман» и бельгийский «Беверен». В декабре 2020 года в СМИ появилась информация, что Жервиньо может перейти в миланский «Интер».

Жервиньо может перейти в мексиканский «Пумас»
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