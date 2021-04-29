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«Тренер мечты». В «РБ Лейпциг» объяснили выбор преемника Нагельсмана

«Тренер мечты». В «РБ Лейпциг» объяснили выбор преемника Нагельсмана
Футбол / Германия 0
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Исполнительный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минтцлафф прокомментировал приглашение главного тренера «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марша на пост наставника команды начиная с нового сезона.

«В лице Джесси Марша нам удалось заполучить тренера мечты и быстро закрыть важнейшую позицию в клубе. Джесси проделал потрясающую работу во всех своих командах и всё это время поэтапно развивался. То, что он уже работал в «Лейпциге», — большой плюс. Джесси знает клуб, город и, самое главное, нашу игровую философию. Вдобавок к тренерским качествам Марш известен позитивным и амбициозным нравом, который позволяет ему вдохновлять людей вокруг. Мы с нетерпением ждём момента, когда начнём работать с Джесси и продолжим идти по своему пути вместе с ним», — цитирует Минтцлаффа пресс-служба «РБ Лейпциг».

Напомним, нынешний наставник «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман после завершения этой кампании возглавит мюнхенскую «Баварию».

«РБ Лейпциг» объявил преемника Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера
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