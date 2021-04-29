В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Бенфики» Шикинью.



«Неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера», — сказал глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В нынешнем сезоне 25-летний Шикинью сыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. За весь сезон он провёл лишь один полный матч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 6 млн.



Московский «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата является «Зенит» (58). 3 мая в 28-м туре «Спартак» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».

«Спартак» заинтересовался полузащитником «Бенфики» Шикинью