Александр Дюков: РФС не участвует в ситуации с «Чертаново»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о ситуации в «Чертаново».



«По событиям в «Чертаново» вам лучше обратиться в правоохранительные органы. РФС в этом не участвует. «Чертаново» относится к Москомспорту. Есть вопросы к бывшему менеджменту, насколько я понимаю. Нет оснований полагать, что события скажутся на работе школы. Мне сложно что-то комментировать по уголовному делу. РФС к этому не имеет отношения. Ни к делу, ни к обвинениям», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Накануне, 28 апреля, стало известно, что бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор клуба Сергей Хабаров задержаны полицией. По информации «Чемпионата», им могут грозить уголовные дела минимум по двум статьям — мошенничество и присвоение/растрата.



Напомним, Ларин объявил об уходе из «Чертаново» 30 марта. Он работал в клубе с 2008 года. Пост директора академии «Чертаново» занял Илья Савченко, который последние два года возглавлял другое учреждение Москомспорта – футбольную школу «Смена».

Стало известно, из-за чего задержаны бывший директор и спортивный директор «Чертаново»