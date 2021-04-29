Александр Дюков: РФС не участвует в ситуации с «Чертаново»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о ситуации в «Чертаново».
«По событиям в «Чертаново» вам лучше обратиться в правоохранительные органы. РФС в этом не участвует. «Чертаново» относится к Москомспорту. Есть вопросы к бывшему менеджменту, насколько я понимаю. Нет оснований полагать, что события скажутся на работе школы. Мне сложно что-то комментировать по уголовному делу. РФС к этому не имеет отношения. Ни к делу, ни к обвинениям», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Накануне, 28 апреля, стало известно, что бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин и спортивный директор клуба Сергей Хабаров задержаны полицией. По информации «Чемпионата», им могут грозить уголовные дела минимум по двум статьям — мошенничество и присвоение/растрата.
Напомним, Ларин объявил об уходе из «Чертаново» 30 марта. Он работал в клубе с 2008 года. Пост директора академии «Чертаново» занял Илья Савченко, который последние два года возглавлял другое учреждение Москомспорта – футбольную школу «Смена».
- 29 апреля 2021
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