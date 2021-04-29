Экс-игрока «Ростова» Канга обвинили в подделке документов. Возможно, он на 5 лет старше

Бывший футболист «Ростова» Гуэлор Канга Каку, ныне выступающий за «Црвену Звезду», оказался в центре скандала.
Как сообщает African Sports Today в «Твиттере», Демократическая Республика Конго обвинила полузащитника в подделке документов. Если верить общедоступной информации, то Канга родился в Габоне в 1990 году и сейчас ему 30 лет. Однако в ДР Конго утверждают, что по обнаруженным документам игрок является конголезцем и на самом деле старше на пять лет. Более того, вероятно, Гуэлора зовут Киаку-Киаку Кианга.
Если информация о Канга подтвердится, то сборной Габона, за которую он выступает, будет грозить исключение из Кубка африканских наций — 2021.
Канга начинал карьеру в Габоне, а в 2013 году перебрался в «Ростов». После трёх лет в России хавбек перешёл в «Црвену Звезду». Спустя год африканец стал игроком пражской «Спарты», однако после двух сезонов вернулся в сербскую команду.
- 29 апреля 2021
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