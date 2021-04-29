Пасторе: «ПСЖ» всегда хотел Месси, каждый год. Меня в шутку просили уговорить его перейти

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хавьер Пасторе, ныне выступающий за «Рому», рассказал, как парижский клуб хотел приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«ПСЖ» всегда хотел Месси, каждый год. Но они знали, что его очень трудно заполучить и выманить из «Барселоны». Несмотря на это, желание никуда не девалось. Они в шутку просили меня убедить Лео, как это было с Ди Марией. Я рассказывал Анхелю, как здорово жить в Париже, какая у нас хорошая команда, и в итоге он перешёл к нам», — приводит слова Пасторе AS.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Месси трёхлетний контракт, от которого он не сможет отказаться. Действующее соглашение 33-летнего аргентинского футболиста с «Барселоной» истекает этим летом.

Месси готов сократить оклад в два раза, если «Барселона» подпишет контракт по особой схеме

Видео лучших голов Месси в ворота «Гранады»: