Бруну Фернандеш пробил за «МЮ» 21 пенальти и реализовал 20 из них

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимал римскую «Рому». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 6:2. Матч обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавил Карлос Дель Серро Гранде.
В матче с «Ромой» португальский полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш записал на свой счёт «2+2»: два гола и две результативные передачи. Один из голов португалец забил с пенальти. Как информирует Squawka Sport, этот одиннадцатиметровый удар стал для Фернандеша 21-м в футболке «Манчестер Юнайтед». Бруну реализовал 20 из них, и лишь однажды не сумел поразить ворота соперника с точки.
Ответная встреча «Ромы» и «МЮ» пройдёт 6 мая на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Во второй полуфинальной паре Лиги Европы сезона-2020/2021 сильнейшего выявят испанский «Вильярреал» и лондонский «Арсенал».
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