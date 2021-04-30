Суарес: уход из «Барселоны» не станет для Месси хорошим шагом. Команда дала ему всё

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мыслями о возможном уходе из «Барселоны» своего друга и бывшего партнёра Лионеля Месси.
«Если бы Месси попросил у меня совета, то я как друг сказал бы ему, что не представляю его в какой-либо команде, кроме «Барселоны». Для него уход из клуба не стал бы хорошим шагом. Но Лео должен принять решение самостоятельно.
Лучший сценарий — закончить карьеру через три, четыре, пять или шесть лет в месте, где ты был наиболее счастлив. «Барселона» — команда, которая дала Месси всё, и он тоже отдал ей всё», — приводит слова Суареса Sport.es со ссылкой на TV3.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» предложил Месси трёхлетний контракт, от которого он не сможет отказаться. Действующее соглашение 33-летнего аргентинского футболиста с «Барселоной» истекает этим летом.
Видео лучших голов Месси в ворота «Гранады»:
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