Ян Облак оценил возможность продолжения карьеры в АПЛ

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак оценил уровень английской Премьер-лиги.
«В Премьер-лиге сильные команды. Может быть, самые сильные. Но самое важное — выполнять то, чего от тебя требует тренер. Ты лишь один из 11 игроков и делаешь то, что тебя просят. Все игроки на поле так думают. Не так важно, Премьер-лига — это итальянская лига, испанская лига. Везде нужно делать то, что говорить тренер», — цитирует Облака Goal.
Словенский вратарь также ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в Англии.
«Я не знаю, что случится в будущем, но уверен, что могу хорошо выступать в любом чемпионате. Никогда не знаешь, что будет дальше. Я провёл в Испании семь лет. Увидим. Я всё ещё молод. Не так молод, как раньше, но впереди у меня ещё несколько лет карьеры. Самое важное — избегать травм», — сказал Облак.
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