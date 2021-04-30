Финал Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус» пройдёт с болельщиками
Президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино подтвердил, что на финальный матч Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» будут допущены зрители.
«Мы благодарны правительству за то, что они одобрили нашу просьбу вернуть болельщиков на трибуны в финале Кубка Италии. Это знак возвращения к нормальной жизни, который нам всем необходим. Мы уверены, что сможем пускать зрителей на стадионы в последних турах Серии А», — приводит слова Даль Пино Football Italia.
Матч «Аталанта» — «Ювентус» состоится 19 мая на стадионе «Мапей» в городе Реджо-нель-Эмилия. На пути к решающей встрече бергамаски победили «Кальяри» (3:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (0:0, 3:1). В свою очередь туринцы прошли «Дженоа» (3:2 ДВ), СПАЛ (4:0) и «Интер» (2:1, 0:0).
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