Дмитрий Булыкин объявил об уходе из «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин, в последние годы работавший в клубе, сообщил в своём «инстаграме» об уходе из стана железнодорожников.



«Сегодня мой последний день работы в футбольном клубе «Локомотив». За три года получил нереальное количество знаний, особенно в сочетании с учёбой в УЕФА на лучших курсах UEFA MIP, и убедился на практике, какие разные подходы к управлению клубом в Европе и России. Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды «Локомотив». Начали обращать больше внимания на ветеранов, как это делают в Европе! Остались ещё хорошие идеи, может, они и воплотятся, чего мне очень хочется.



А сейчас хотелось бы сказать спасибо Сёмину Ю.П., Геркусу И.Л., Штоффельсхаусу Е., Мещерякову А.А., Кикнадзе В.А., Леонченко В.В., Плутнику А.А. и пожелать удачи и успехов родному клубу. «Локо» навсегда останется в моём сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы», — написал Булыкин.



Булыкин в бытность футболистом защищал цвета «Локомотива» с 1995 по 2001 год. В 2017 году Дмитрий стал советником президента красно-зелёных, а в конце прошлого года вошёл в совет директоров клуба. В марте сообщалось, что экс-нападающего исключили из совета директоров.

Источник: Булыкин и Нагорных исключены из совета директоров «Локомотива»