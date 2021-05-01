Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Наполи», в случае увольнения Гаттузо

По окончанию сезона на тренерском мостике «Наполи» могут произойти изменения – 43-летний итальянский специалист Дженнаро Гаттузо с большой долей вероятности может быть освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia.

Сообщается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис составил шорт-лист из трёх кандидатов, которые могут сменить Гаттузо, даже если тот по итогам сезона квалифицируется в Лигу чемпионов. Так, одними из главных претендентов называются экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, 54-летний французский специалист Кристоф Галтье, возглавляющий «Лилль», и Винченцо Итальяно из «Специи».

«Наполи», набрав 66 очков в 33 турах, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В оставшихся матчах подопечным Гаттузо предстоит сыграть с «Кальяри», «Специей», «Удинезе», «Фиорентиной» и «Вероной».