Вратарь «Сарагосы» забил гол на 97-й минуте и спас команду от поражения
30 апреля состоялся матч 37-го тура Сегунды, в котором встретились «Луго» и «Сарагоса». Встреча проходила на стадионе «Анхель Карро» в Луго. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Дамасо Арседиано Монессильо. Матч завершился ничейным исходом – 2:2.
На 97-й минуте «Сарагоса» получила возможность пробить штрафной удар. Вратарь гостей Кристиан Альварес пришёл в чужую штрафную площадь. Аргентинский голкипер замкнул головой передачу полузащитника Серхио Бермехо и принёс своей команде одно очко.
За 37 туров «Сарагоса» набрала 43 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда опережает зону вылета на пять очков. «Луго» (37) – на предпоследней позиции. В следующем туре «Сарагоса» сыграет дома с «Эспаньолом».
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