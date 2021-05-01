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Вратарь «Сарагосы» забил гол на 97-й минуте и спас команду от поражения

Вратарь «Сарагосы» забил гол на 97-й минуте и спас команду от поражения
Футбол / Испания 0

30 апреля состоялся матч 37-го тура Сегунды, в котором встретились «Луго» и «Сарагоса». Встреча проходила на стадионе «Анхель Карро» в Луго. Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Дамасо Арседиано Монессильо. Матч завершился ничейным исходом – 2:2.

На 97-й минуте «Сарагоса» получила возможность пробить штрафной удар. Вратарь гостей Кристиан Альварес пришёл в чужую штрафную площадь. Аргентинский голкипер замкнул головой передачу полузащитника Серхио Бермехо и принёс своей команде одно очко.

За 37 туров «Сарагоса» набрала 43 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда опережает зону вылета на пять очков. «Луго» (37) – на предпоследней позиции. В следующем туре «Сарагоса» сыграет дома с «Эспаньолом».

Испания - Сегунда. Сегунда. 37-й тур
30 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Луго
Луго
Окончен
2 : 2
Сарагоса
Сарагоса
1:0 Баррейро – 44'   1:1 Адриан Гонсалес – 64' (пен)   2:1 Венансиу – 81'   2:2 Альварес – 90+7'
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