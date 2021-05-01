Арсен Захарян рассказал, как относится к ажиотажу вокруг своей персоны
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как относится к ажиотажу вокруг своей персоны.
«Стараюсь немного абстрагироваться, чтобы это никак на меня не влияло. А так, бывает, читаю комментарии или сообщения. Конечно, всем ответить не успеваю, но с болельщиками общаюсь. Может, я такой человек, что так всё воспринимаю. Я же ещё ничего такого не добился. Так что на меня это не влияет.
Нормально отношусь к критике. Пока особо сильной критики не видел. В основном все пишут слова поддержки. Брат иногда говорит: «Работай над физикой, чтобы не уставать». Обычно, конечно, поддерживает, но и на ошибки может указать. А так слушаю тренера, прислушиваюсь к его словам», — цитирует Захаряна пресс-служба «Динамо».
Захарян: «Спартак» — принципиальный соперник. Всегда настраивались на него по-особенному
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