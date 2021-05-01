Тухель: в «Челси» нет никакой паники в отношении Вернера. Ему нужно время на адаптацию

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поддержал нападающего синих Тимо Вернера.
«Вы не найдёте ни одного главного тренера, который не захочет иметь в своём составе забивного нападающего. В «Челси» не может быть избытка таких футболистов, если ни один из них в этом сезоне пока не сумел забить более 20 голов.
Но это то, как «Челси» проводил трансферную политику в последние сезоны. Прошлым летом наш клуб купил Тимо Вернера, а он способен забивать 20-30 голов за сезон. Сейчас он пытается набрать оптимальную форму, акклиматизироваться в АПЛ, впервые в своей карьере столкнувшись с такими трудностями.
Я знаю его с 17 лет. Он каждый год был одним из лучших бомбардиров юношеских турниров. Когда ему было 16, он играл в команде до 18 лет, когда ему было 17, он играл с игроками до 19 лет. И Тимо даже в то время не переставал забивать.
В любом трансфере есть риски: адаптация, смена страны, смена менталитета. Для всего этого этого нужно время. Это не головоломка, в которой вы решаете одну часть, идёте дальше и находите ответ на всю задачу. Это нечто большее, и именно поэтому нет никакой спешки и никакой паники в отношении Вернера», — цитирует Тухеля Sky Sports.
Тимо Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили «РБ Лейпциг» за этот трансфер € 53 млн. Контракт Вернера с лондонцами действует до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Тимо провёл в составе «Челси» 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал девять результативных передач.
- 1 мая 2021
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