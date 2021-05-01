Деспотович: постоянно говорил, что я лучший, отвечали: только на словах. Сегодня доказал

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал результат матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).
«Для меня это было самая важная игра в году, после матча хотелось плакать. Мне мешала травма, но тренер доверял мне играть даже на одной ноге. Болельщики не знают, что я играл с травмой, но в последние пару дней я чувствовал себя лучше.
Я постоянно говорил, что я лучший, а мне отвечали, что это только на словах. Сегодня я доказал всем. Спасибо команде и всем, надо выиграть оставшиеся матчи. 12 голов за сезон? Я забивал 17 в Казахстане. Это благодаря Слуцкому я много забивал на последних минутах, а он меня не заменял. Самое важное — это доверие тренера. Шансы на ЛЧ? Есть шансы попасть в Европу, это была наша задача, но кто знает, если выиграем, то, может, попадём в квалификацию ЛЧ», — передаёт слова Деспотовича корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 1 мая 2021
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