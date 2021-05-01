Невероятная ошибка Нойштедтера — в видеообзоре матча «Рубин» — «Динамо»

1 мая состоялся матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, откликнувшийся на передачу защитника Георгия Зотова. На 52-й минуте игрок обороны казанского клуба Илья Самошников получил прямую красную карточку за грубый фол. На 80-й минуте после ошибки Романа Нойштедтера окончательный счёт установил полузащитник Хван Ин Бём.
Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
«Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (46) идёт на 7-м месте.
- 1 мая 2021
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