Малиновский стал игроком месяца в Серии A по версии WhoScored

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в апреле оказался лучшим игроком символической сборной Серии А по версии WhoScored.



Малиновский получил самую высокую среднюю оценку — 8,2. В тройку сильнейших также попали полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль (7,8) и одноклубник Малиновского, нападающий Луис Муриэль (7,6). Ещё одним игроком «Аталанты» в сборной месяца стал защитник Хосе Луис Паломино (7,2).

В апреле Малиновский забил три гола и отдал пять голевых передач. В нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 36 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Кроме того, в апреле Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в чемпионате Италии.