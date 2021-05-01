Малиновский стал игроком месяца в Серии A по версии WhoScored
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в апреле оказался лучшим игроком символической сборной Серии А по версии WhoScored.
Малиновский получил самую высокую среднюю оценку — 8,2. В тройку сильнейших также попали полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль (7,8) и одноклубник Малиновского, нападающий Луис Муриэль (7,6). Ещё одним игроком «Аталанты» в сборной месяца стал защитник Хосе Луис Паломино (7,2).
В апреле Малиновский забил три гола и отдал пять голевых передач. В нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 36 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Кроме того, в апреле Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в чемпионате Италии.
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