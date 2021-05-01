Хаверц реализовал выход один на один в матче «Челси» — «Фулхэм». Видео
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм». Идёт 15-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля.
На 10-й минуте хавбек хозяев Кай Хаверц отреагировал на прекрасный пас вразрез Мэйсона Маунта, получил мяч на линии штрафной, сделал несколько шагов вперёд, сблизившись с вратарём, и мощно пробил — голкипер «Фулхэма» Альфонс Ареоля коснулся мяча, но не смог изменить его траекторию.
Это третий гол 21-летнего немца в нынешнем розыгрыше АПЛ.
«Челси» в 33 матчах набрал 58 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дачники» (27) — в зоне вылета, на 18-м месте.
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