«Давите, убивайте, но мы одна команда». Фото из раздевалки «Рубина» после матча с «Динамо»

1 мая состоялся матч «Рубин» — «Динамо». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Казань Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Полузащитник казанского клуба Денис Макаров в «инстаграме» опубликовал фотографию из раздевалки «Рубина» после победы. «Давите, убивайте, но мы одна команда. Лучшие из лучших», — подписал снимок игрок.
На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, откликнувшийся на передачу защитника Георгия Зотова. На 52-й минуте игрок обороны казанского клуба Илья Самошников получил прямую красную карточку за грубый фол. На 80-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Хван Ин Бём.
«Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (46) идёт на 7-м месте.
Видеообзор матча «Рубин» — «Динамо».
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