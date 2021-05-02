Нобоа сравнялся с Дзюбой по системе «гол+пас». Они делят первое место
В матче 28-го тура «Краснодар» проиграл «Сочи». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей дубль оформил Кристиан Нобоа. Таким образом, Нобоа набрал 19 очков в нынешнем сезоне РПЛ по системе «гол+пас». В активе полузащитника 12 голов и 7 результативных передач. Он сравнялся по этому показателю с лидирующим Артёмом Дзюбой (14+5). При этом, Дзюба свой матч 28-го тура РПЛ проведёт сегодня, 2 мая. В этот день «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом».
Сочи» набрал 49 очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (38) — десятый.
В следующем туре чемпионата России «Сочи» предстоит провести матч с «Ротором». Встреча состоится 7 мая, начало – 22:00 мск.
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