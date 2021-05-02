«Химки» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 2 мая, состоится матч «Химки» — «Урал». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Урал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Урал».



«Химки» в 27 матчах набрали 41 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (31) — на 12-м месте.