«Химки» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 2 мая, состоится матч «Химки» — «Урал». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Урал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистенты — Роман Милюченко (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Урал».
«Химки» в 27 матчах набрали 41 очко и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (31) — на 12-м месте.
- 2 мая 2021
-
11:47
-
11:39
-
11:24
-
11:23
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:28
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
02:01
-
00:56
-
00:53
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:21
-
00:11
-
00:03
- 1 мая 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:43
-
23:39
-
23:37
-
23:35
-
23:20
-
23:07
-
23:07
-
23:04
-
22:59