Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роберто Де Дзерби: если перейду в «Шахтёр», это не станет какой-то сенсацией

Роберто Де Дзерби: если перейду в «Шахтёр», это не станет какой-то сенсацией
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о возможном переходе в донецкий «Шахтёр».

«Люди пишут всякое, и я сказал футболистам, что они и клуб первыми узнают, если я соберусь уходить. Я в долгу перед ними, и это будет правильно. Вероятность того, что я останусь, равна вероятности моего ухода из «Сассуоло». Футболисты этой команды — профессионалы, они могут продолжать играть как со мной, так и без меня. Если я перейду в «Шахтёр», это не станет какой-то сенсацией. Мне нравится быть открытым и справедливым во всём», — приводит слова Де Дзерби Football Italia.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» предлагает 41-летнему наставнику контракт на два сезона с зарплатой € 4 млн в год.

«Шахтёр» готов платить Де Дзерби € 4 млн в год. «Спартак» предлагал тренеру € 3 млн
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021