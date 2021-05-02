Роберто Де Дзерби: если перейду в «Шахтёр», это не станет какой-то сенсацией
Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о возможном переходе в донецкий «Шахтёр».
«Люди пишут всякое, и я сказал футболистам, что они и клуб первыми узнают, если я соберусь уходить. Я в долгу перед ними, и это будет правильно. Вероятность того, что я останусь, равна вероятности моего ухода из «Сассуоло». Футболисты этой команды — профессионалы, они могут продолжать играть как со мной, так и без меня. Если я перейду в «Шахтёр», это не станет какой-то сенсацией. Мне нравится быть открытым и справедливым во всём», — приводит слова Де Дзерби Football Italia.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» предлагает 41-летнему наставнику контракт на два сезона с зарплатой € 4 млн в год.
«Шахтёр» готов платить Де Дзерби € 4 млн в год. «Спартак» предлагал тренеру € 3 млн
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