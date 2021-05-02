Радченко: надеюсь, победная серия «Локомотива» прервётся именно в Санкт-Петербурге

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Для обеих команд матч очень важен: «Зенит» очень хочет оформить чемпионство на своём поле, «Локомотиву» же нужны очки, чтобы удержать второе лигочемпионское место.



Ожидается большое количество зрителей, все петербуржцы будут ждать победы от «Зенита». «Локомотив» играет уверенно, но они не выглядят лучше сегодняшнего «Зенита». Да, москвичи набрали ход, но надеюсь, что их серия прервётся именно в Санкт-Петербурге», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Встреча «Зенит» — «Локомотив» пройдёт сегодня, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.