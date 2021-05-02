Неймар: сделаю всё, чтобы обыграть «Манчестер Сити», даже если придётся умереть на поле

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметил важность поддержки болельщиков парижской команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



«В первую очередь мы должны отдохнуть, а затем сосредоточиться на Лиге чемпионов. Первый матч с «Манчестер Сити» был очень тяжёлым, но мы обязаны верить в себя независимо от того, что говорит статистика. Каждый парижанин должен верить в нас. Я буду на передовой и вступлю в бой за свою команду. Сделаю всё возможное, чтобы мы могли пройти дальше, даже если мне придётся умереть на поле», — приводит слова Неймара пресс-служба «ПСЖ».



Напомним, первый матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» завершился победой «горожан» со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).

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