Арбитр Федотов: гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Локомотива».
«Дзюба врезался в Рыбуся, движение рукой в сторону игрока «Локо» есть. После этого пошла атака и «Зенит» забил гол. Так что гол Дзюбы в ворота «Локо» забит не по правилам, его следовало отменить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче открыл «Зенит». На 19-й минуте гол забил Артём Дзюба. Азмун пробил из штрафной, попав в Гильерме, затем удар Малкома был заблокирован защитником, и мяч отскочил к Дзюбе, который технично, «парашютом» отправил его в дальний угол.
- 2 мая 2021
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