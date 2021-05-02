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Арбитр Федотов: пенальти за фол на Дзюбе назначен правильно

Арбитр Федотов: пенальти за фол на Дзюбе назначен правильно
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с пенальти в матче «Зенит» — «Локомотив», назначенного в ворота «железнодорожников».

«Пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Дзюбе назначен правильно. Футболист «Локомотива» не играл в мяч, а сбивал Дзюбу. Жёлтая карточка Пабло тоже показана правильно — Дзюба мог забивать гол. Карасёв правильно разобрался в эпизоде», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Зенит» забил третий гол на 45+3-й минуте. Автором забитого мяча стал Сердар Азмун, который реализовал пенальти, назначенный за фол Пабло на Артёме Дзюбе.

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