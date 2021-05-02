Судья Федотов: гол «Локомотива» в ворота «Зенита» забит по правилам, Камано не фолил

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего «Локомотива» Франсуа Камано в матче с «Зенитом».

«Гол «Локомотива» в ворота «Зенита» забит по правилам, Камано не фолил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Локомотив» отыграл один мяч на 56-й минуте, гол забил Франсуа Камано.



Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Евгений Кукуляк.