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Рой Кин — о поведении фанатов «МЮ»: это только начало, я вам гарантирую

Рой Кин — о поведении фанатов «МЮ»: это только начало, я вам гарантирую
Футбол / Англия 0
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Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался насчёт отмены матча 34-го тура АПЛ, в котором манкунианцы должны были сыграть с «Ливерпулем».

«Я разочарован, что матч отменён, думаю, как и все. У фанатов «Манчестер Юнайтед» лопнуло терпение. Они делают это, потому что любят клуб. Дело не только в последних нескольких неделях и проблеме Европейской Суперлиги, подобное назревало годами. Они решили, что с них хватит.

Это был выплеск накопленной отрицательной энергии за последние несколько лет. Руководство клуба плохо выполняет свою работу. Когда фанаты смотрят на владельцев «МЮ», то думают, что всё дело исключительно в зарабатывании денег. Я считаю, что фанаты «Манчестер Юнайтед» делают это потому, что любят свой клуб.

Люди могут не согласиться с моим мнением, но иногда вы должны зажечь свет, чтобы люди заметили вас. Сегодняшнее событие разлетится по всему миру. Надеюсь, владельцы видят, что фанаты смертельно серьёзны. Это только начало, я вам гарантирую», — приводит слова Кина BBC.

В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона, однако клубы, посовещавшись с полицией и руководством АПЛ, приняли решение перенести матч. О сроках его проведения будет объявлено позже.

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