Семак — о чемпионстве «Зенита»: это подарок для болельщиков

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался после победы своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).
«Не так важно, сколько у меня теперь титулов. Важно, что мы сегодня выиграли. Мы счастливы. Ребята — молодцы. Это подарок для болельщиков. Ребята выдали яркую игру, забили много красивых мячей. Поздравляю болельщиков и команду с заслуженным чемпионством.
То, что это третья победа подряд, — это круто. Легко не бывает никогда. Конечно, этот год был для нас сложный, но мы в нужное время собираемся, все отдают всё ради команды. Каждый год «Зенит» был хорош по-своему. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то из предыдущих версий команды. Всегда было очень непросто», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
- 2 мая 2021
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