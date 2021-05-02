В Госдуме отреагировали на досрочное завоевание чемпионства «Зенитом»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев отреагировал на то, что «Зенит» досрочно завоевал третье подряд чемпионство в РПЛ.

«Зенит» в домашних стенах в борьбе за золотые медали оказался сильнее по всем параметрам. Тем самым взяв реванш за то, что два года назад «Локомотив» выиграл у «Зенита» в Москве и стал чемпионом. Можно поздравить питерских болельщиков, команду и главного тренера. Наверное, это заслуженно, если чемпионство оформляется за два тура до окончания чемпионата. Пожелаем «Зениту» успешнее представлять нашу страну в Лиге чемпионов, так как прямую путёвку получают пока они.

Секрет успеха «Зенита»? В деньгах. Дайте финансирование, которое есть у «Зенита», любому клубу РПЛ, и он станет чемпионом. Спорт делают деньги. Дайте «Локомотиву» финансирование «Барселоны», и больше не будете иметь ни одной команды, претендующей на золото. Когда клуб имеет возможность покупать игроков за 30-40-50 млн, не задумываясь о фейр-плее… У «Тамбова» денег нет, где он? У «Зенита» деньги есть, и он чемпион. А отсюда уже идёт и команда, и тренер», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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