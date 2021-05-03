Жена Семака — о чемпионстве «Зенита»: близкие знают, какой титанический труд за этим стоит

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась эмоциями от победы санкт-петербургского клуба в чемпионате России сезона-2020/2021.

«Сергей совмещает роль многодетного отца, по два раза за ночь вставая к нашей дочери Тане, чтоб выполнить необходимые медицинские процедуры, имеет множество финансовых обязательств перед больными и нуждающимися. Не имея ни одной свободной минуты, порой от усталости засыпая, сидя за столом, он находит подход к каждому члену команды, являющейся живым организмом, той же семьёй, со своими бунтарями и сложными подростками. Я не знаю какую силу духа надо иметь, чтоб с таким смирением принимать бесконечный поток оскорблений и критики в свой адрес от тех, кто хочет видеть на посту главного тренера «Зенита» кого-то другого...



Три чемпионства подряд! И только самые близкие знают, какой титанический труд за этим стоит. Но труд — это ещё не всё. Я верю, что за самоотверженное служение ближнему, за милосердное сердце, за любовь и чуткость, Господь даёт человеку многое. На поле меня спросили: «Чем это чемпионство отличается от предыдущих?» Я не задумываясь, совершенно искренне, ответила: «Так Пасха же сегодня!» С нами Бог. «Зенит» — чемпион!



Христос Воскресе! — приветствовала я Уильяма Оливейра, близкого друга мужа, на что он неожиданно сказал: «Да! Без шансов!» — написала Анна Семак на своей странице в «Инстаграме».