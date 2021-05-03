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Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака»

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об изменениях в составе руководства клуба.

Решением общего собрания акционеров в совет директоров красно-белых были включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Зарема Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.

Напомним, Салихова — спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна — ранее не имела официального статуса в клубе. Однако, согласно попавшим в сеть документам и электронным письмам, она принимала активное участие в делах клуба.

«Спартак», набрав 50 очков в 27 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В случае победы в сегодняшнем матче с тульским «Арсеналом» красно-белые обойдут «Локомотив» (52) и поднимутся на вторую строчку.

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