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Хавбек «Рубина» Саито приступил к тренировкам в общей группе

Хавбек «Рубина» Саито приступил к тренировкам в общей группе
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам в общей группе казанской команды. Пока игрок занимается с ограничениями.

«Чувствую себя отлично. Целых два с половиной месяца я тренировался индивидуально. Я безумно счастлив вернуться на поле и быть с командой», — приводит слова Саито пресс-служба «Рубина».

Напомним, Саито получил травму во время тренировки на зимнем сборе «Рубина» в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.

«Рубин» объявил о переходе Мицуки в декабре 2020 года. Ранее хавбек выступал за японский клуб «Сенан Бельмаре». Казанцы арендовали футболиста на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав на него.

Полузащитник «Рубина» Саито приступил к тренировкам по индивидуальной программе
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