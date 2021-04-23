Полузащитник «Рубина» Саито приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба из Казани.
«Мицуки Саито уже индивидуально тренируется на поле. Впереди — финальный этап восстановления! Ждём в общей группе!» — подписали видео представители пресс-службы.
Напомним, Саито получил травму во время тренировки на зимнем сборе «Рубина» в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.
«Рубин» объявил о переходе Мицуки в декабре 2020 года. Ранее хавбек выступал за японский клуб «Сенан Бельмаре». Казанцы арендовали футболиста на полтора года, прописав в соглашении пункт о выкупе прав на него.
Первое место в турнирной таблице РПЛ сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 55 очков, вырвав ничью в драматичном матче с «Краснодаром» (2:2). На четвёртое место благодаря победе над «Уралом» (1:0) поднялся казанский «Рубин», в активе которого 46 очков.
- 23 апреля 2021
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