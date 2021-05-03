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Ватцке: Холанд продолжит играть за «Боруссию». Райола может давать интервью хоть ежедневно

Ватцке: Холанд продолжит играть за «Боруссию». Райола может давать интервью хоть ежедневно
Футбол / Германия 0

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на очередное высказывание агента Мино Райолы на тему потенциального ухода из команды его клиента, нападающего Эрлинга Холанда.

«Я даже не читаю всё это. Знаю Мино давно, у нас хорошие отношения. Его особенности нужно просто принять. Но он хорошо знает специфику «Боруссии». Он может давать интервью хоть каждый день, никаких проблем.

Холанд будет игроком «Боруссии» в следующем сезоне. Он на сто процентов отдаётся на благо команды. То, как он праздновал голы с трибуны в последнем матче, показывает, насколько он вовлечён в дела «Боруссии», — приводит слова Ватцке Sport1.de.

Райола: «Реал» заинтересован в трансфере Холанда. У них есть на это деньги

Видеообзор победы «Боруссии» благодаря дублю Холанда:

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