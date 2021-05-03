Фетисов: выкуп Мозеса стоит € 5 млн, не считаю его средним игроком по меркам РПЛ

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу вероятного выкупа московским клубом Виктора Мозеса, который сейчас выступает за красно-белых на правах аренды.

«Виктор с каждой игрой набирает всё большую форму, поучаствовал сегодня в двух голах. Очень бы хотелось, если он останется, чтобы он был мотивирован. Я очень рад, что клуб показал, в том числе и хейтерам, которые говорили, что мы его будем чехлить, для нас главное — результат. Выкуп стоит пять миллионов евро. Я не считаю его средним игроком по меркам РПЛ», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

30-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.