Червиченко: Промес — хорошие воспоминания, бегающие по полю. Он будет только хуже и хуже

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе и нападающем Квинси Промесе после победы команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Игра была пресная и неинтересная, а самой яркой фигурой был Мозес. Виктора много критиковали, так как его привёз Газизов. Если стоит вопрос — выкупать нигерийца или нет — то лучше бы за деньги, потраченные на Промеса, выкупили Виктора. Мозес стоит 5 млн евро, а за Квинси заплатили в полтора раза больше, и он имеет высокую зарплату. На мой взгляд, от нигерийца больше пользы, а присутствие голландца — это хорошие воспоминания, которые бегают по полю. На него смотришь и думаешь: «О, ё-моё! Это же 16-й год у нас тут бегает!» Все как будто забыли, что прошло уже пять лет, и он точно не помолодел.
Когда покупают таких игроков на излёте, то они могут показать что-то на коротком промежутке, когда эмоции превалируют над всем остальным. Потом идёт затухание. От матча к матчу Промес будет только хуже и хуже», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 4 мая 2021
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