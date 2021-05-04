Каррагер рассказал, почему включил Джеррарда в число претендентов на попадание в Зал славы

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер объяснил своё решение включить Стивена Джеррарда в список претендентов на попадание в Зал славы английской Премьер-лиги. В списке Каррагера не нашлось места Фрэнку Лэмпарду и Полу Скоулзу.

«Люди посмотрят на этот список и скажут, что другие игроки выигрывали Премьер-лигу. Стиви Премьер-лигу не выигрывал. Но мой аргумент таков: в истории АПЛ не было игрока, который столько раз входил в команду года по версии футболистов. Восемь раз. Он доминировал в Премьер-лиге.

Стивен Джеррард — самый универсальный игрок в истории Премьер-лиги. Он мог играть на правом фланге защиты, опорного полузащитника, атакующего полузащитника. Два или три сезона он провёл на позиции «десятки» под Фернандо Торресом. На любой позиции он мог играть на одинаково высоком уровне", — цитирует Каррагера Give me Sport.

Падение ценою в титул. Как Джеррард лишил «Ливерпуль» чемпионства