Александр Селихов взял на себя вину в автоголе в матче «Арсенал» — «Спартак»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался об автоголе защитника Ильи Кутепова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).



«Наверное, это больше моя вина, потому что я Илюхе не успел подсказать. Я пошёл на перехват, он тоже хотел перехватить. Тут чуть-чуть коммуникации не было.



Честно, не готов себя оценивать. Главное было забрать три очка любыми путями. Тедеско сказал, что будет непросто? Конечно, я с ним согласен, потому что все команды играют со «Спартаком» на 200 процентов. Сам по себе знаю, так же играл против «Спартака» за «Амкар». Посмотрим, всё в наших руках. Будем настраиваться и готовиться», — сказал Селихов в ролике на YouTube-канале «Спартака».

Видеообзор матча «Арсенал» — «Спартак»: