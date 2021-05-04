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Александр Селихов взял на себя вину в автоголе в матче «Арсенал» — «Спартак»

Александр Селихов взял на себя вину в автоголе в матче «Арсенал» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался об автоголе защитника Ильи Кутепова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Наверное, это больше моя вина, потому что я Илюхе не успел подсказать. Я пошёл на перехват, он тоже хотел перехватить. Тут чуть-чуть коммуникации не было.

Честно, не готов себя оценивать. Главное было забрать три очка любыми путями. Тедеско сказал, что будет непросто? Конечно, я с ним согласен, потому что все команды играют со «Спартаком» на 200 процентов. Сам по себе знаю, так же играл против «Спартака» за «Амкар». Посмотрим, всё в наших руках. Будем настраиваться и готовиться», — сказал Селихов в ролике на YouTube-канале «Спартака».

Видеообзор матча «Арсенал» — «Спартак»:

Селихов: до матча с «Арсеналом» была нервозность. Ощущение, будто слетал на Марс
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