Хави Мартинес покинет «Баварию» по окончании сезона. Он провёл в клубе девять лет

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес покинет стан мюнхенцев по окончании нынешнего сезона, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере».

Действующий контракт испанца с «Баварией» рассчитан до ближайшего лета. Соглашение не будет пролонгировано по обоюдному согласию сторон.

Хави Мартинес пополнил состав «Баварии» в 2012 году. Клуб из Мюнхена» заплатил за Мартинеса € 40 млн. В сезоне-2020/2021 игрок провёл в Бундеслиге 17 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Хави Мартинеса в € 6,5 млн.

За время выступлений в составе «Баварии» Мартинес восемь раз становился чемпионом Германии, а также пять раз выигрывал Кубок страны. На международной арене испанец вместе с мюнхенцами дважды становился победителем Лиги чемпионов.