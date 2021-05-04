Доменико Тедеско может возглавить «Ганновер»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Ганновер», сообщает Bild.
По информации источника, немецкий специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера «Ганновера». В списке также находится наставник «Падерборна» Штеффен Баумгарт, который уже контактировал с руководством клуба. Ранее сообщалось, что в услугах Тедеско заинтересован франкфуртский «Айнтрахт».
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.
В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном назначении Тедеско в «Айнтрахт»
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